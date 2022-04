Ziege: "Fantastico rivedere il Milan in vetta alla classifica, ottimo lavoro di Maldini"

MilanNews.it

Christian Ziege, ex terzino rossonero, intervistato da Tuttomercatoweb, ha parlato così della sua esperienza da giocare in Italia: "Ho solo bei ricordi, anche se il mio periodo al Milan non è stato sempre dei più facili, più che altro per colpa di due persone e non parlo né allenatori né di Berlusconi. Vedere oggi i rossoneri in testa alla classifica è fantastico. Mi fa piacere anche vedere l'ottimo lavoro di Paolo Maldini, un grande leader che sta riportando il club in alto. È stato un capitano fantastico e gli auguro tutto il meglio".