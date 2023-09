Ziliani: "FIGC e Procura Federale, potreste aprire un’altra inchiesta sui 38 scudetti esposti dalla Juve?"

vedi letture

éaolo Ziliani è intervenuto sul proprio profilo Twitter per dire la sua riguardo i cori anti Juve dei giocatori del Milan, investigati dalla procura FIGC: "Spettabile FIGC e spettabile Procura Federale, quando avete un attimo di tempo potreste per favore aprire un’inchiesta, oltre che sul coro dei giocatori del Milan, anche sui 38 scudetti illegalmente esposti dalla Juventus nel suo stadio da anni “per accertare l’eventuale violazione dei canoni di lealtà, probità e correttezza e individuarne i responsabili”, visto che almeno due sono ufficialmente rubati, come da vostre sentenze? Grazie».