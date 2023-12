Zirkzee accostato ai rossoneri, a Bologna l'ha portato proprio uno scout ex Milan

Joshua Zirkzee è sicruamente tra le sorprese più piacevoli di questa Serie A. Il centravanti del Bologna, valorizzato sicuramente dal gioco propositivo ed offensivo di Thiago Motta, sta mettendo in mostra giocate e determinazione come mai aveva fatto in carriera: l'ex Bayern è sul taccuino di mezza Europa, e ovviamente anche su quello del Milan.

C'è una piccola curiosità che riguarda l'olandese, arrivato in rossoblu alla fine di agosto 2022. A caldeggiare in modo importante il suo acquisto è stato Dario Rossi, ex scout del Milan (in rossonero dal 2019 al 2022) passato al Bologna come Chief Scout proprio durante l'estate 2022. Ad oggi si può dire che è stata una segnalazione più che azzeccata.