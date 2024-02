Zirkzee: "De Ketelaere il giocatore che mi diverte di più in A. Anche Leao"

vedi letture

Joshua Zirkzee è uno dei talenti più cristallini della nostra Serie A. Non è un caso che il centravanti del Bologna sia finito anche nel mirino del Milan che potrebbe provare a portarlo all'ombra di San Siro nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. L'attaccante olandese questa mattina si è raccontato ai microfoni di SportWeek, parlando della sua esperienza in Italia a 360 gradi ed elogiando un ex rossonero e un attuale giocatore del Milan.

Le sue parole su chi gli piace tra i suoi colleghi: "Non guardo tantissimo calcio nel tempo libero, quindi ci devo pensare... De Ketelaere lo conosco bene, giocava al Bruges quando io ero all'Anderlecht. E' il giocatore che mi diverte di più in Serie A, mi piace il suo stile. Leao anche, ovviamente. Lo conoscono tutti, cosa ti devo dire di lui?"