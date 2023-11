Zirkzee: "Fare grande il Bologna o andare subito in una big? Scelgo la prima, poi si vedrà"

Joshua Zirkzee è l'uomo simbolo di una squadra, quella rossoblù, che finalmente sembra aver trovato la continuità di rendimento necessaria per salire di livello. Tanto che lo stesso Thiago Motta lo ha definito "il simbolo del Bologna". "Perché è arrivato a questo complimento? E' un bell'attestato, davvero - sottolinea lo stesso attaccante nell'intervista a La Gazzetta dello Sport - "Ma qui non ci sono solo io: tutti sappiamo cosa dobbiamo e vogliamo fare così come io so quali sono le mie qualità. Questo è un bel gruppo sa perché? Può capitare in uno spogliatoio che alcuni abbiano problemi: beh, se ne parla, ci si confronta, ci diamo una mano, una volta alla settimana si va anche tutti a cena. Siamo una squadra internazionale e Motta ci ha insegnato a guardare sempre avanti e sempre più in alto. Stiamo bene insieme".

In alto c’è l’Europa.

"La strada è lunga e bisogna lavorare duro ogni giorno. Se lei mi chiede cosa preferisco fra fare grande il Bologna o andare a giocare presto in una big io le dico che la scelta giusta è la prima: fare grande il Bologna. Poi si vedrà".