Zirzkee fa impazzire Gullit. La leggenda rossonera: "Spero che..."

Carlo Pellegatti, storico giornalista che da una vita si occupa del mondo Milan, è volato ad Amsterdam per intervistare i Tre Tulipani rossoneri: Marco van Basten, Ruud Gullit e Franck Rijkaard.

In questo estratto Gullit parla del suo connazionale Zirkzee, ottimo centravanti del Bologna nel mirino del Milan: "L’ho visto con l’U19, c’era mio figlio che ci giocava insieme. La cosa che mi fa impazzire è che riesce ad essere sempre al posto giusto. Non fa molto per arrivare al posto giusto, ma c’è sempre. È una cosa speciale per un attaccante. Sa anche rifinire. Sono contento per lui. Spero che dopo il Bologna possa andare in una squadra ancora più forte, adesso sta giocando bene e sta crescendo”.

La partita che ricordi con più emozione? “Ho sempre i brividi quando ripenso al Camp Nou tutto pieno di Milanisti (finale Champions League 88/89 contro la Steaua Bucarest, ndr). Non c’erano i tifosi della Steaua, non potevano uscire dal loro paese. Vedere in una finale così solo tifosi milanisti è stata la cosa più bella del mondo”.