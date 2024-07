Zirzkee in Premier League, Branca: "L'idea di partenza per l'olandese era troppo costosa"

Marco Branca, ex dirigente dell'Inter ha rilasciato una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. L'ex nerazzurro, ora Managing Director di First, agenzia di procura calciatori si è così espresso sulle trattative per Zirkzee e Morata.

Branca: "L'idea di partenza, Zirkzee, era troppo costosa, Morata invece è più affidabile per la squadra, che faccia gol o no, garantisce un grande lavoro fisico e tattico".

Infine, sul lavoro da fare in Italia per tornare a produrre talenti, questo il pensiero di Branca: "Se si vuole che gli allenatori dei settori giovanili sentano come missione il crescere non tatticamente ma tecnicamente talenti, non devono essere sottopagati. Altrimenti pensano solo a vincere campionati, per sperare in una chiamata fra i professionisti, invece che a formare. È un investimento che i club devono fare: cercare maestri soprattutto di tecnica, più difficile da educare rispetto alla tattica: per sviluppare la fantasia che si sta perdendo, la voglia di puntare l’uomo che era la nostra forza e oggi non si insegna più. Oggi si insegna a passare la palla 25 volte per alzarsi di dieci metri...".