Ziyech ironico sui social: "Problemi al ginocchio giusto?"

© foto di www.imagephotoagency.it

Hakim Ziyech, calciatore del Chelsea, ha visto saltare il suo trasferimento all'Al Nassr per un problema alle visite mediche, più precisamente riguardante il ginocchio. Il marocchino, nelle sue storie Instagram, ha postato una foto a fine allenamento in cui compaiono entrambe le ginocchia e ha scritto, con una certa ironia: "Problemi al ginocchio giusto?". L'estate scorsa Ziyech era stato per diverso tempo obiettivo di mercato rossonero.