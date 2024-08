Zlatan Ibrahimovic è al 'Puma - House of Football' per seguire il Milan Primavera

Come riportato dalle immagini di Sportitalia, c'è Zlatan Ibrahimovic in tribuna al "Puma - House of Football" per seguire Milan-Torino, sfida valida per la prima giornata del campionato Primavera 1, nella quale è presente da titolare anche Maximilian Ibrahimovic, figlio dello svedese. Accanto al Senior Advisor di RedBird è seduto Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile rossonero.