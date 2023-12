Zlatan is back. Bennacer: "Ibra resta Ibra anche se non gioca più. Ha una mentalità vincente"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a margine del Meet&Greet con i tifosi milanisti a Casa Milan, Ismael Bennacer ha parlato anche del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic che è stato nominato Senior Advisor di RedBird e del club di via Aldo Rossi. Ecco le sue parole: "Ibra resta Ibra anche se non gioca più. Ha una mentalità vincente. Ci darà qualcosa in più".

Lo svedese si è presentato oggi per la prima volta a Milanello nel nuovo ruolo di super consulente. Tra i suoi compiti, come recita il comunicato di RedBird di qualche giorno fa, "Ibra svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del Club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di AC Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del Club".