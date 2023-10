Zoff: "La forza del Milan è solo Leao: se trova spazi diventa pericolosissimo"

Dino Zoff, ex portiere della nazionale, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Radio Kiss Kiss per parlare della sfida tra Napoli e Milan. Questo il giudizio dell'ex estremo difensore sui rossoneri in particolare: "Il Milan ha qualche problemino, ma se lasci spazi a Leao succede ciò che successe l’anno scorso in Champions. E’ tutta lì la partita, se si riesce a non dare spazio a Leao per il Napoli sarà più facile. La forza del Milan è solo Leao che se trova spazi diventa pericolosissimo”