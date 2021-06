Zoff: "Per l'Italia sarebbe stato peggio affrontare il Portogallo"

Dino Zoff, ex portiere della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo che il Belgio ha eliminato il Portogallo negli ottavi di finale dell’Europeo, e nel prossimo turno, affronterà l’Italia. Zoff ha detto: “L’Italia con l'Austria ha avuto un po' di paura ma credo che la nostra Nazionale abbia molte possibilità di arrivare lontano. Il Belgio ieri sera non mi è sembrato lo spauracchio di cui si parla. Il Portogallo sarebbe stato più pesante da affrontare, adesso bisogna subito ricominciare a non prendere gol”.