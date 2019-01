Zola a Morata, si abitui alle pressioni

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - "Deve abituarsi alle pressioni, è il nostro centravanti e dal 9 del Chelsea tutti si aspettano sempre tanto. Gioca nel Chelsea, non nel Southampton o nel Brighton, con tutto il rispetto". Gianfranco Zola, vice di Sarri sulla panchina dei Blues, punge Alvaro Morata, il cui rendimento stagionale non è certamente al massimo. "I tifosi vogliono che lui segni e che faccia grandi partite, è normale che sia così e si deve abituare - ha aggiunto Zola, parlando dello spagnolo ex juventino -. Anche se dovesse cambiare squadra, la situazione sarebbe sempre la stessa, non si può sfuggire alle proprie responsabilità. Deve migliorare in questo, deve dare tutto in campo perché è lì che si decide tutto".