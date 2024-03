Zola commenta il campionato del Milan: "Secondo posto meritato"

Gianfranco Zola, ex attaccante, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha analizzato la stagione di diversi club di Serie A. Ecco le sue parole sul Milan di Stefano Pioli: "Se il Milan ha le carte in regola per conquistare il secondo posto? Sì, è lì per merito. Ha buoni giocatori, in primis penso a Loftus-Cheek e Pulisic che vengono dal Chelsea. Può mantenere il secondo posto e poi penserà a rinforzarsi.

Sempre con Pioli in panchina? Non avrei dubbi, se fossi un dirigente rossonero. Pioli ha vinto uno scudetto guidando una squadra che non era né la favorita né la migliore. Non capisco le critiche che gli sono piovute addosso. Il Milan ha avuto un po’ di alti e bassi, ma è normale".