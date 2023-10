Zola: "Leao e Kvaratskhelia ago della bilancia con i loro strappi, averli entrambi sarebbe da sogno"

vedi letture

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola ha parlato della lotta scudetto e delle squadre che a suo dire possono farne parte.

A proposito di estro, nello stadio di Maradona si sfideranno Leao e Kvaratskhelia.

"Saranno senz’altro l’ago della bilancia con i loro strappi, gli unici in grado di generare quel lampo per cambiare la partita. Li trovo molto simili, con la differenza che Rafa è più bravo in campo aperto e il georgiano invece se la sa cavare bene anche nello stretto. Un tridente con entrambi sarebbe da sogno".