Zola: "Loftus arriva tranquillamente in doppia cifra. Gli infortuni lo hanno rallentato"

Gianfranco Zola, ex grande calciatore di Serie A e della Nazionale, oggi vicepresidente della Lega Pro, ha un legame speciale con Ruben Loftus-Cheek, l'uomo del momento in casa Milan. Infatti, ai tempi di Sarri allenatore del Chelsea, Zola faceva parte dello staff del tecnico italiano e ha conosciuto da vicino il centrocampista inglese che, tra l'altro, in quell'annata visse la sua miglior stagione. Oggi Zola è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport proprio per raccontare più da vicino Loftus-Cheek.

Le parole di Zola sul feeling con il gol e sulla tenuta fisica: "Può tranquillamente arrivare in doppia cifra: è sempre pericoloso, efficace in contropiede, decisivo negli inserimenti. In area fa valere la sua fisicità. Sì, gli infortuni hanno rallentato la sua crescita, ha grandi doti ma gli è mancata continuità. Se mantiene questa costanza inciderà sempre di più nel rendimento della squadra".