Zola su Loftus: "Oggi ancora più completo: più efficace se schierato nella metà campo avversaria"

Gianfranco Zola, ex grande calciatore di Serie A e della Nazionale, oggi vicepresidente della Lega Pro, ha un legame speciale con Ruben Loftus-Cheek, l'uomo del momento in casa Milan. Infatti, ai tempi di Sarri allenatore del Chelsea, Zola faceva parte dello staff del tecnico italiano e ha conosciuto da vicino il centrocampista inglese che, tra l'altro, in quell'annata visse la sua miglior stagione. Oggi Zola è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport proprio per raccontare più da vicino Loftus-Cheek.

Le parole di Zola sul ruolo in campo di Ruben Loftus-Cheek: "Oggi è ancora più completo. Nasce esterno offensivo, destra o sinistra. Si è adattato a interno e poi è stato uno dei due centrali in mezzo. Con questa disponibilità ha potuto aggiungere alle sue caratteristiche l’abilità in fase difensiva. Resta però più efficace se schierato nella metà campo avversaria, più da mezzala che da trequartista. Un po’ più largo si sente a suo agio. Pioli è un bravissimo allenatore, sa bene dove collocarlo per renderlo sempre più incisivo".