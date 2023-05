Zola sull'euroderby: "Non avere Leao ha condizionato i compagni. Ci sono altri 90 minuti"

MilanNews.it

Gianfranco Zola questa mattina è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha parlato così dell'euroderby, sia quello che si è giocato mercoledì che quello in porgramma per il prossimo martedì: "Il Milan ha iniziato col freno a mano tirato: era lento, perdeva palla e faticava a ricompattarsi. Forse sapere di non avere un’arma come Leao ha condizionato i compagni. Però ci sono altri 90 minuti"