Zola: "Uno che non è mai stato considerato per il valore che ha è Loftus-Cheek"

Dagli studi di Dazn, Gianfranco Zola commenta così gli ex Chelsea del Milan Pulisic e Loftus-Cheek:

Del Milan cosa pensa?

"Pulisic è un giocatore che, se evita infortuni, è molto forte. Ma un altro che non è mai stato considerato per il valore che ha è Loftus-Cheek: può giocare in diverse posizioni, può diventare il giocatore di questo campionato. Quando ero al Chelsea con Sarri, è stato il giocatore che ci ha fatto cambiare marcia, perché è uno che ha talmente tanta fisicità e qualità che è quello che ci ha veramente consentito di spezzare le partite. Riceveva palla, saltava l'uomo e creava superiorità: è stato davvero determinante".