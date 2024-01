Zoro: "A Maignan dico di essere coraggioso. Dopo 20 anni si parla delle stesse cose"

Marc Zoro, ex calciatore ivoriano, fu vittima nel 2005 di insulti razzisti nel corso di una sfida tra Messina e Inter: un episodio che fece il giro del mondo ma che a quanto pare, 19 anni dopo, non ha insegnato nulla. Ieri infatti una situazione similare si è verificata con Mike Maignan nel corso di Udinese-Milan. Così Zoro ha parlato direttamente intervistato stamane dalla Gazzetta dello Sport:

Le parole per Maignan e sulla situazione razzismo in Italia: "Cosa dico a Maignan? Di essere forte, coraggioso. L’Italia è un Paese stupendo, mi ha preso per mano da ragazzino regalandomi diversi sogni, ma il cambiamento è un processo lento. È incredibile come dopo quasi vent’anni si parli sempre delle stesse cose: insulti, cori razzisti, ignoranza. Non vengono mai presi provvedimenti seri, è un peccato mortale".