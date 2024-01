Zoro attacca Cioffi: "Uomo senza personalità: atteggiamento da debole"

Marc Zoro, ex calciatore ivoriano, fu vittima nel 2005 di insulti razzisti nel corso di una sfida tra Messina e Inter: un episodio che fece il giro del mondo ma che a quanto pare, 19 anni dopo, non ha insegnato nulla. Ieri infatti una situazione similare si è verificata con Mike Maignan nel corso di Udinese-Milan. Così Zoro ha parlato direttamente intervistato stamane dalla Gazzetta dello Sport:

Le sue dure parole su Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese: "Un uomo senza personalità, e qui mi fermo. Mi viene in mente Ancelotti, che dopo un caso simile disse che sarebbe stato impossibile parlare di pallone. Cioffi ha sbagliato, non bisogna minimizzare. Ha avuto un atteggiamento da debole. Dovrebbe far capire ai suoi tifosi la gravità del fatto. Questi atteggiamenti sono parte integrante del problema"