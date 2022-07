ZTE-MIL (3-1): fine primo tempo. Milan senza voglia di giocare e troppo superficiale: male tutti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Si chiude dopo 45 minuti un primo tempo deprimente del Milan. È vero, è sempre un'amichevole estiva, in piena preparazione con tutte le attenuanti del caso e con tutti i titolari in panchina, ma non ci si può permettere, da Campioni d'Italia soprattutto, di scendere in campo senza voglia di giocare e con troppa troppa superficialità.

In 26 minuti lo ZTE ha segnato 3 gol, sfruttando la disattenzione rossonera su un corner dopo due minuti e la marcatura sbagliata di Brescianini-Gabbia sul secondo gol e dello stesso Brescianini sulla terza rete; gol della bandiera su rigore di Giroud, l'unico davvero voglioso di non fare una brutta figura. Molto male Brescianini, non adeguato a questi livelli, disattento Gabbia, imprecisa la trequarti con Rebic, Diaz e Messias; per Tonali evidenti problemi di carico di lavoro.

Nel secondo tempo sarà importante evitare la brutta figura, magari schierando i top players che Pioli ha in panchina.