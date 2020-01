Adani su Piatek: "Giocatore limitato, non è da grande squadra"

Lele Adani, intervenuto a "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport 24, ha parlato così di Krzysztof Piatek: “Sembra che lo dico col senno del poi, ma per me Piatek non è da grande squadra. È un giocatore limitato, un giocatore che quando aveva la febbre alta tutto ciò che toccava trasformava in oro. Secondo me un giocatore da media-alta classifica. La polonia ad un certo punto gli ha preferito Stepinski e anche Kownacki. Lui è esploso e in un anno si è preso la scena. Secondo me non ha solo limiti tecnici ma anche concettuali, dentro al gioco. È molto limitato nella comprensione del gioco, quando smette di segnare è quasi inutile”.