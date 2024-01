Baby rossoneri: il Milan dei giovani che sembrano già grandi (PODCAST)

Il Milan ha sconfitto il Cagliari nel match di Coppa Italia ieri sera. Un netto 4-1 che vale i quarti di finale della competizione. Pioli ha schierato una formazione inedita con 4 Under 20 dal primo minuto e altri due inseriti in corsa. La visione di allenatore e società è chiara: valorizzare e far giocare i giovani talenti del vivaio senza troppe remore, promuovendo il buon lavoro fatto nella gestione del settore giovanile e svezzando i ragazzi senza aspettare troppo, come i grandi club europei insegnano. Nel nostro podcast analizziamo meglio le prestazioni di Simic, Jimenez, Traorè, Bartesaghi e Zeroli delineando i punti di forza dei giovani rossoneri. Buon ascolto!