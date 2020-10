Bennacer-Kessie, il derby vi chiama: il duo di centrocampo dovrà arginare i nerazzurri

Sono tanti i proverbi legati al mondo del calcio: da “squadra che vince non si cambia” a “gol sbagliato uguale a gol subito”, senza dubbio non si può non citare anche il detto “certe partite si vincono a centrocampo”. Questa frase, ricorrente nelle analisi tattiche di diversi match, in particolare, calza a pennello per l’importante partita che il Milan affronterà sabato sera: il derby di Milano. La squadra rossonera, attesa dalla difficile prova del derby, cercherà la vittoria poggiandosi sui suoi giocatori migliori e tra questi figurano i due centrocampisti titolari: la coppia africana formata da Bennacer e Kessiè. Il duo di mediani, che ha tanto stupito nel post lockdown, dovrà riconfermarsi in una delle partite più attese della stagione.

CENTROCAMPO FONDAMENTALE - Nonostante il Milan abbia superato, nel recente periodo, diversi esami di maturità, la partita contro l’Inter sarà la prima prova importante della nuova stagione rossonera. Il prossimo avversario dei rossoneri è una conclamata pretendente per lo scudetto in virtù anche dei rinforzi guadagnati sul mercato. A centrocampo, in particolare, Bennacer e Kessiè si confronteranno non solo con i vari Barella, Brozovic e Eriksen ma anche con il neo-arrivato Vidal. Per fronteggiare questo centrocampo, la coppia africana dovrà mostrare la qualità e quantità che l’ha resa un duo affidabile e ben assortito. I compiti poi saranno ben precisi: Kessie dovrà essere la diga per fermare i palloni diretti verso la coppia d’attacco neroazzurra, Bennacer invece sarà la spinta per le veloci ripartenze del reparto offensivo rossonero.

MANCA SOLO IL DERBY - Come detto prima il Milan ha superato esami importanti nel post lockdown come testimoniano le vittorie con Roma, Lazio e Juventus. Manca tuttavia all’appello la sfida con l’Inter che i rossoneri hanno affrontato a febbraio subendo, tra l’altro, una cocente rimonta. Dopo diverse stagioni in cui i rossoneri si presentano impreparati a questa importante sfida, il Milan dovrà sostenere la prova Inter con fiducia e coraggio grazie al sostegno della coppia Bennacer e Kessiè. Come i rossoneri, il duo di centrocampo ha affrontato partite importanti ma è attesa dall’esame meneghino in cui dovrà dare prova delle proprie qualità e della propria intesa.