C&F - Milan, per l'esercizio 23/24 previsto un utile tra i 10 e i 20 milioni: i dettagli

Stando a quanto riferisce Calcio&Finanza (qui l'articolo completo) l'esercizio 23/24 del Milan, chiuso al 30 giugno 2024, dovrebbe far registrare al club un utile che oscilla tra i 10 ed i 20 milioni di euro: sarebbe il secondo risultato in positivo di fila dopo quello dell'anno scorso, quando il bilancio 22/23 è stato chiuso a 6,1 mln di euro in positivo.

Il fatturato del club rossonero per l'ultima stagione dovrebbe aggirarsi tra i 435 e i 440 mln di euro, circa 30 milioni in più rispetto alla passata stagione grazie ai ricavi derivanti dalle gestione dei diritti dei calciatori (una cinquantina di milioni arrivano dalla plusvalenza di Tonali, ceduto al Newcastle) e le entrate commerciali con i rinnovi di Puma e Fly Emirates, circa 30 milioni di euro l'anno a testa, finalmente a regime. In calo i ricavi dai diritti tv (138 mln di euro, 83 dalla Serie A e 54 dalle competizioni UEFA) rispetto ai 175 mln della stagione scorsa, così come gli introiti da botteghino, 63 contro i 73 circa fatti registrare nella stagione 22/23.

I costi sono stimati in crescita rispetto all'anno scorso con i maggiori ammortamenti derivanti dalla scorsa, robusta campagna acquisti. Stabili i costi del personale, che si attestano intorno ai 167 milioni di euro: il totale delle spese dovrebbe quindi aggirarsi tra i 410 ed i 415 milioni di euro.

Secondo C&F il dato finale sull'utile, previsto tra i 10 ed i 20 mln di euro, dipenderà anche dalla gestione della fine del rapporto con Stefano Pioli ed il suo staff, oltre che dagli eventuali accantonamenti legati al suo ultimo anno di contratto.

Il Milan, nelle figure di Cardinale e dei suoi dirigenti, ha sottolineato più volte come ogni guadagno verrà reinvestito nel progetto atto a rafforzare la rosa: l'idea è quella di avere una crescita costante e sostenibile nel medio-lungo periodo patrimonializzando la scoietà e con investimenti importanti per quanto riguarda il parco calciatori.