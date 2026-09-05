Primo Piano Calciomercato Milan: cosa è successo con Endrick, Karetsas e Inacio. La strategia per gli acquisti (col nuovo dirigente?)

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Cosa è successo e cosa potrà succedere ancora nel nuovo Milan di Gerry Cardinale? La strategia del club per gestione e calciomercato.

Il calciomercato è finito e il Milan si presenta tra i banchi di settembre con una rivoluzione che è, a conti fatti, ancora in corso. Perché tante cose sono cambiate e tante ne cambieranno. Gerry Cardinale, dopo il fallimento della passata stagione con Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani, ha deciso di mettere mano in prima persona al club, essendo - innanzitutto - molto più presente fisicamente nelle attività della squadra e nella gestione societaria, issandosi anche come punto di riferimento assoluto, in coordinamento con l’allenatore Ruben Amorim, anche per il calciomercato.

CALCIOMERCATO MILAN PRESENTE E FUTURO

A proposito del calciomercato. Il Milan ha speso 150 milioni di euro per tre giocatori, andando a prendere due primissime scelte sul taccuino rossonero (Diego Moreira, Mario Gila e Goncalo Ramos) e comprando Hutchinson, tra i profili seguiti da più tempo; le trattative, comunque, sono state tante: il Milan ha cercato Goncalo Inacio che, però, è stato trattenuto dallo Sporting Lisbona, così come Tiago Gabriel e Endrick, che è stato fermato a Madrid da Mourinho, mentre Karetsas ha scelto personalmente il Borussia Dortmund.

L’intenzione della proprietà per le prossime sessioni di trattative resta la stessa: cercare di portare in rossonero profili grandi e forti, importanti, senza pensare al risparmio dei centesimi di euro o delle sterline. Dipenderà molto, ovviamente, da come andranno le cose sul campo da qui a gennaio. Per farlo, oltre all’autorità che, nell’ambito del mercato, rappresenta e rappresenterà l’allenatore Amorim, è possibile che, entro un anno, il board dirigenziale cambi ancora.

CALCIOMERCATO MILAN: NUOVO DIRIGENTE?

L’ingresso di un nuovo Head of Football - il nome di Markus Krosche è tornato di moda, ma potrebbe e dovrebbe non essere l’unico - è assolutamente possibile, anzi: probabile. Perché Cardinale, evidentemente, non potrà occuparsi del club 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, continuando a controllare il calciomercato minuto per minuto e aiutando l’allenatore nella gestione della quotidianità di Milanello. Di conseguenza, è atteso l’arrivo di un nuovo profilo che curi la parte sportiva del club, con una precisazione: Cardinale non delegherà affidando le chiavi del Milan a persone terze, ma continuerà a esserci in prima persona. Per scegliere la figura giusta, serve tempo: ecco perché non sono andate in porto le trattative con Rangnick e Krosche a giugno. Serviva più tempo per assumere un uomo così importante per il presente e per il futuro del club. Ora il tempo, a mercato finito, ci sarà. Questo ruolo - a scanso di equivoci - non sarà occupato da Zlatan Ibrahimovic, che era e resta un dipendente di Red Bird e non una figura nell’organigramma rossonero. Al vertice di tutto, comunque, resterà Gerry Cardinale: è lui l’autista di una macchina che va a 100 all’ora e che deve riuscire, contemporaneamente, a cambiare le gomme. L’intenzione è non ripetere in alcun modo gli ultimi fallimenti. Tutto - chiaramente - dovrà essere subordinato ai fatti.