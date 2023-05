Centrocampista e attaccanti: due acqusti che servono indipendentemente dalla posizione in classifica (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa che il Milan scopra il suo futuro, con le gare contro Juventus e Verona decisive per la qualificazione in Champions dei rossoneri, il Club di Via Aldo Rossi ha già iniziato a programmare quella che sarà la prossima stagione. Ovviamente molto ancora dipenderà dal risultato finale della classifica, ma è anche giusto iniziare a gettare le basi per ricominciare l'anno prossimo e tornare a vincere. Quello di questa estate sarà un mercato importante: la rosa è competitiva, ma serve quello sforzo in più per superare i propri limiti e tornare a vincere sempre di più.

Tra le tante idee, c'è quella sicuramente di offrire a Stefano Pioli una rosa ancor più competitiva: il grave infortunio di Bennacer, che rimarrà ai box almeno fino al mese di novembre, poco prima della Coppa d'Africa, obbligherà la dirigenza rossonera ad acquistare un altro centrocampista. Il profilo ideale sembra essere quello di Ruben Loftus-Cheek: il Milan ha da sempre ottimi rapporti con il Chelsea, per questo potrebbe essere un'idea. Si andrà anche a caccia di un regista che possa dare il cambio a Tonali: le intenzioni non portano al riscatto di Vranvkx.

E poi c'è il discorso attaccante. E' vero, Giroud arriva da una tripletta, ma in campionato non segnava dal 13 marzo: oltre due mesi di astinenza dal gol. Il Milan ha bisogno di un attaccante che possa avere continuità e che soprattutto non sia un ultra trentenne a cui sono costretti gli straordinari. Difficile identificare un profilo, anche se l'identikit l'ha già dato Pioli dopo il successo contro la Sampdoria: "Un giocatore forte".