Corsa, grinta e grandi qualità: Calabria può e deve essere considerato tra i migliori terzini d'Europa

Tra i punti fermi della rosa di Stefano Pioli non si può non citare il nome di Davide Calabria. Il terzino rossonero, costante negli schemi rossoneri e ora anche vicecapitano, non si è affermato solo come un terzino affidabile e di qualità ma anche come un giocatore dalla forte personalità e dal grande senso di appartenenza. Il classe 1996 forse più di tutti, è il volto del combattivo spirito rossonero intravisto in tutta l’annata 2020-21 e ripetuto in questo avvio di stagione in cui ha meritatamente conquistato la nazionale. Il numero 2 rossonero, infatti, non è solo un calciatore forte ma anche un uomo cresciuto e un leader che ha dimostrato di essere uno dei terzini più forti di Europa. Con queste premesse, quindi, Calabria si candida ad un’altra stagione ad alti livelli.

PERSONALITA' - Nell’incredibile crescita di Davide Calabria, oltre al lato tecnico, stupisce la consapevolezza mentale e caratteriale guadagnata dal classe 1996: da ragazzo silenzioso all’interno dello spogliatoio, il nativo di Brescia è diventato un uomo determinato e capace di parlare con fatti e parole chiare. Dopo l’addio di Donnarumma, Calabria è diventato il principale rappresentante del settore giovanile rossonero all’interno della prima squadra e in questo senso ha avuto e ha il compito trasmettere il dna Milan ai compagni e ai nuovi arrivati. Con la sua personalità, il 2 rossonero potrà e dovrà essere uno dei leader della squadra di Pioli che punta non solo a confermarsi ma soprattuto a migliorare i propri risultati.

CORSA, SACRIFICIO E QUALITA' - Se l’irrefrenabile corsa è ormai uno dei tratti calcistici di Calabria, lo spirito di sacrificio e le qualità tecniche mostrate in questa stagione sono il frutto di una grande crescita sulla testa e sulle gambe fatta durante la scorsa stagione. Il numero 2 rossonero, nella gestualità e nelle prestazioni offerte, non solo ha mostrato grande affidabilità ma soprattutto ha dimostrato un carattere da vero leader. Le sue cavalcate, i suoi assist e la sua grande attenzione difensiva sono sempre stati impregnati di puro milanismo ma anche di qualità tecniche cresciute e evidenti: il gol all’Atalanta e l’assist servito a Brahim, infatti, raccontano di caratteristiche ben precise e maturate sotto la sapiente guida di Pioli. Calabria ora non è solo un giocatore grintoso ma anche un terzino di qualità che potrà essere protagonista nel Milan e nella nazionale.