CorSera - Il Milan ancora in mano a Elliott? Indagati Furlani e Gazidis: perquisita Casa Milan

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello che ieri pomeriggio ha colpito il Milan. Dietro l'ordine del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dei PM Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, la Guardia di Finanza ha perquisito Casa Milan, sede del club rossonero, e iscritto nel registro degli indagati Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e vecchio amministratore delegato del club, per aver ostacolato l'attività della Figc omettendo particolari sul passaggio di proprietà dal fondo Elliott a RedBird, nel 2022.

Il Milan è ancora di Elliott?

Il Corriere della Sera, ieri tra i primi a lanciare la notizia, ha cercato di ricostruire i fatti. Tutto parte dal sospetto della Procura di Milano secondo cui il fondo Elliott conservi ancora il "controllo sostanziale del Milan", questo nonostante alla Federcalcio italiana sia stata dichiarata, al tempo, l'avvenuta cessione al fondo RedBird. Il passaggio di proprietà, avvenuto il 31 agosto 2022, è avvenuto per una cifra di 1.2 miliardi, ripartiti tra i 600 milioni investiti dalla società acquirente di Cardinale e i 560 milioni del famoso vendor loan, messi a disposizione da Elliott, parte cedente. Queste supposizioni sono emerse dopo il raffronto tra dati che sono stati forniti alla Sec e alla Figc oltre che da un recentissimo documento che il Milan avrebbe redatto per i colloqui con i fondi arabi, possibili investitori. Da qui le indagini su Furllani e Gazidis, ma anche la risposta del Fondo Elliott arrivata in serata sottoforma di comunicato: "Il Milan è stato venduto a RedBird il 31 agosto 2022, da allora non abbiamo più alcuna partecipazione o controllo" (LEGGI QUI e QUI).

I fattori scatenanti

Tra gli indizi di accusa, racconta il CorSera, vi è la relazione trimestrale del 27 maggio 2022, fornita dal Milan alla Figc, in cui non viene fatto alcun riferimento all'accordo preliminare di vendita che era stato sottoscritto 24 ore prima. Inoltre viene omessa anche la parte del verbale di assemblea in cui il socio di minoranza Blue Skye chiedeva lumi sulla cessione del club. In aggiunta a questo, RedBird avrebbe comunicato alla Figc che metà del pagamento arrivasse da un proprio fondo, mentre secondo quanto comunicato dalla stessa società alla Sec (che vigila sulla Borsa americana) "la maggior parte del capitale usato per la compravendita" arriverebbe "da un veicolo societario non riferibile a RedBird". Infine c'è il recentissimo documento che il club rossonero ha preparato per i colloqui degli ultimi tempi con gli investitori arabi nel quale viene illustrato l'assetto societario rossonero. Da questo emergono sospetti per i quali il vendor loan sarebbe una sorta di garanzia per Elliott di parte della proprietà del Milan: nello schema proposto agli arabi, il nuovo investitore rileverebbe il 41.7% della società per una cifra pari a 487.5 milioni, pari all'80% del famoso prestito. Queste omissioni alla Figc, se provate dalle indagini, potrebbero far scattare sanzioni sportive o amministrative per il Milan: a oggi però è troppo presto per ipotizzarne l'entità.