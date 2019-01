CorSport - Conferma a oltranza per Gattuso: summit dopo la Spal, fiducia a Rino anche da Gazidis

Stop alle voci. Il Milan e Gattuso andranno avanti insieme, almeno fino al termine della stagione. È questo - come riporta il Corriere dello Sport - il pensiero del club rossonero emerso dopo il summit avvenuto nel cuore dello stadio San Siro al termine del match contro la Spal. La linea del Milan è una e una sola: la conferma ad oltranza del tecnico.

CONFERMA - Rino ha avuto un colloquio a quattro con i dirigenti più importanti della società - durante il quale ha incassato anche la fiducia di Gazidis - i quali hanno deciso di supportarlo nelle scelte di campo e sul mercato. Nessun cambio in panchina, dunque, anche perché le alternative non hanno mai convinto a pieno. È stato proprio Gazidis - riferisce il noto quotidiano sportivo della Capitale - a prendere parola nel summit dopo Milan-Spal, spazzando via tutti gli spifferi emersi nelle ultime settimane.

OBIETTIVO - In fondo, i numeri di Gattuso non sono così disastrosi. Nell’anno solare ha totalizzato 70 punti - così come Spalletti all’Inter - ben sei lunghezze in più rispetto al Milan dell’anno scorso. È vero, la squadra non ha fatto il salto di qualità, ma va sottolineato che i tanti infortuni hanno condizionato e non poco il lavoro dell’allenatore. Il Milan, comunque, è in linea con l’obiettivo imposto dalla proprietà (il quarto posto) e con un paio di rinforzi può giocarsela fino in fondo. Lo spogliatoio, poi, è con Gattuso.