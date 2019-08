CorSport - Leao, che qualità! Lavora da seconda punta per supportare il Pistolero

A Marco Giampaolo sono bastati pochi allenamenti a Milanello per capire come Rafael Leão sia stato un acquisto di grande valore. Il portoghese ha tutto per diventare una stella del nuovo Milan, l’età giusta e le caratteristiche fisiche per esplodere nel campionato italiano. Scattante e rapido nello stretto, dotato di un buon colpo di testa e di qualità atletiche fuori dal comune, il gioiellino prelevato dal Lille per circa 30 milioni di euro è fino ad ora l’acquisto più costoso della campagna di rafforzamento del Milan targato Boban, Maldini e Massara, riporta il Corriere dello Sport. Già dai primi allenamenti si è fatto notare per ottimi risultati sul piano fisico e atletico, un bel destro e un mancino da migliorare, ma ora Giampaolo si aspetta un salto anche dal punto di vista tattico.

In attesa di ulteriori rinforzi dal mercato, e soprattutto di un’altra seconda punta che potrebbe arrivare anche alla fine di agosto, il Milan si sta cautelando proprio con Leão. Il portoghese infatti oltre a poter giocare da prima punta, potrebbe essere anche il compagno ideale di Piatek nelle prossime uscite del Milan. Lo stesso Leão nel suo video di presentazione, dopo l’ufficialità del contratto di 5 anni con il club rossonero, aveva specificato che il suo compito non era solo di segnare, ma anche di fornire assist ai compagni di reparto. “Sono veloce e mi piace puntare l'uomo. Mi piace fare assist, ma segnare gol fa parte anche del mio bagaglio tecnico. Spero di aiutare Piatek con tanti assist. Più gol farà lui, meglio andrà la squadra. Uno rimane più fermo, mentre l'altro ha più libertà di svariare. Sono venuto qui per aiutare la squadra a prescindere dal ruolo che mi darà il mister”, aveva detto nel giorno dell’annuncio.