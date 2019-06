CorSport - Milan, inserimento per Barella: l’Inter non ha chiuso, la chiave può essere Cutrone

Il Milan ci prova. È in ritardo, ma ci prova lo stesso. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i rossoneri tentano l’inserimento su Barella, giocatore sul quale l’Inter sta puntando con decisione ormai da settimane. Stando all’indiscrezione, nelle ultime ore i vertici di via Aldo Rossi hanno contattato il Cagliari, preannunciando una ricca proposta per il giovane centrocampista.

DISTANZA - L’Inter ha già raggiunto un’intesa di massima con il ragazzo, quindi la mossa del Milan potrebbe essere arrivata fuori tempo massimo. Tuttavia, tra i nerazzurri e il Cagliari c’è ancora distanza: la società sarda, infatti, pretende che, tra quota cash e contropartite tecniche, si arrivi a 50 milioni, mentre in corso Vittorio Emanuele valutano Barella non più di 35 milioni. Maldini, dunque, dovrà "lavorare" sui rossoblù, mettendo sul piatto un’offerta migliore rispetto a quella dei cugini.

LA CHIAVE - Il Milan potrebbe giocare la carta Cutrone (valutato una trentina di milioni), calciatore gradito al Cagliari. Oltre al cartellino del giovane attaccante, andrebbe stabilito anche il conguaglio economico, che evidentemente non potrebbe essere inferiore ai 20 milioni di euro. La strada appare in salita, ma i rossoneri vogliono comunque fare un tentativo.