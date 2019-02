CorSport - Pressing del Milan su Herrera, contatti con i suoi agenti

Dopo i 70 milioni spesi nel mercato di gennaio, il Milan a giugno guarderà anche i giocatori in scadenza di contratto. Secondo il Corriere dello Sport i rossoneri andranno in pressing su Hector Herrera, centrocampista messicano del Porto. L’interesse non è una novità, lo sono invece i contatti sempre più frequenti tra i dirigenti milanisti e Gabriel Morales, agente del giocatore. Herrera non rientra nei parametri del Milan giovane, avendo 29 anni, ma a differenza degli altri arriverebbe a parametro zero e dunque rappresenterebbe un’occasione e non un investimento a fondo perduto. Sul centrocampista messicano si erano mosse anche Inter e Roma ma i nerazzurri ormai hanno virato su altri obiettivi, così come i giallorossi. Insomma, il Milan in questo momento potrebbe sfruttare il vantaggio e raggiungere un’intesa con gli agenti di Herrera. Il messicano può giocare da centrale, come mezz’ala e all’occorrenza pure come trequartista. Non segna molto ma tra le caratteristiche c’è la costanza di rendimento.