Detto e non detto, ma il nome dell’obiettivo di Ibra per l’attacco c’é già

Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca non lo hanno esplicitato in conferenza stampa, ma facendo la somma tra le loro dichiarazioni e le notizie in nostro possesso siamo in grado di fornirvi il nome del grande obiettivo del Milan per il nuovo attaccante. Non che sia una novità, ma una conferma è sempre ben accetta: si tratta di Alvaro Morata.



Si attende

L'attaccante spagnolo, questa sera impegnato con la sua nazionale, di cui è capitano, nella semifinale degli Europei contro la Francia, è il principale obiettivo del Milan per il nuovo 9 rossonero. La realtà dice che, di fatto, si attende solo il sì di Morata per concludere l'affare: 13 milioni di clausola rescissoria per il cartellino e un ingaggio di cinque mlioni più bonus per avvicinarsi ai 6 attuali. Poi la decisione del ragazzo: restare all'Atletico Madrid o andare al Milan?

In Spagna...

La risposta arriverà alla fine dell'Europeo, ma intanto un inidizio lo hanno dato le parole di Alvaro a El Mundo: "Tante volte dico che per me ci sono momenti difficili in Spagna, a volte è complicato. Quello che volevo era stare tranquillo. Alla fine è tutto una questione di sensazioni e le persone che mi sono vicine lo sanno, ma nel calcio nulla e certo e bisognerà vedere poi come andranno le cose". Le cose potrà, presto, indirizzarle lui stesso con la sua scelta.