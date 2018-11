Di Marzio: "Ibra può arrivare al Milan, bisogna capire cosa vuole fare lui. Rodrigo Caio può arriverà anche in prestito"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dei possibili movimenti in entrata del Milan: "Ibra è a zero, non dipende dalla UEFA, può arrivare. Con Leonardo ha un rapporto straordinario, i rapporti con Raiola sono buoni. Bisogna anche capire cosa vuol fare Ibrahimovic nel suo finale di carriera. Accetterebbe di stare in panchina? Altri nomi? Per il centrocampo mi viene in mente uno come Baselli. Mentre per la difesa so che Rodrigo Caio in prestito lo danno, non gioca tanto, gioca più a centrocampo che come difensore".