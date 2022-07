Di Stefano a MilanNews Twitch: "Tonali ha il gol nelle corde, Adli è intelligente e professionale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta nel corso della live Twitch di MilanNews.it. Di seguito le domande e le risposte:

Un giudizio sul mercato svolto fino ad adesso dal Milan?

“Il mese di maggio l’ha portato via la festa, il mese di giugno l’ha portato via in parte la trattativa in parte quel rinnovo troppo lungo di Maldini e Massara. Secondo me sono state perse un po’ di occasioni perché qualcuno è sfuggito via. La somma di tutto questo porta al fatto che si parte lenti, anche se secondo me il tempo c’è. Partire lenti o partire forte non cambia niente”.

L'assenza di Kessie sarà la più pesante?

"Sono convinto che la prossima settimana o al massimo in dieci giorni devi portare il trequartista a Pioli, devi portare il sostituto di Kessie. Secondo me molti sottovalutiamo questa cosa, me per primo, ma l’assenza più grave è la sua. Kessie giocava sempre, giocava male prendeva sei mezzo, giocava bene e prendeva otto e tirava i rigori. Mancherà più Donnarumma, di Calhanoglu, più di tutti. Franck sistemava tutto. Se c’era un problema a destra e saliva Calabria c’era lui, quando Leao era a sinistra e Theo andava in sovrapposizione e bisognava recuperare c’era sempre Franck".

Sulla trequarti chi dovrebbe prendere il Milan?

"Il Milan deve sostituire Kessie e trovare il numero dieci titolare virtuale. Mi tengo sempre stretto Brahim Diaz. Essere decisivi nel secondo tempo non è umiliante ma è una virtù. Ma devi prendere un giocatore come De Ketelaere o come Ziyech. Sono convinto che adesso è il momento di fare qualcosa, adesso serve qualcuno".

Sanches è l'uomo giusto per il centrocampo?

Sanches non ha le caratteristiche di Kessie, è un giocatore diverso che però è molto forte. È un giocatore che non sposti mai, fisicamente è imponente anche se piccoletto. Ha un baricentro molto basso. Può giocare in tre posizioni del campo, cosa che ad esempio altri non possono fare. Il Milan deve trovare l’equilibrio tattico in mezzo al campo. Personalmente lo prenderei, è un giocatore di spessore internazionale e giovane. Il Milan ha la possibilità di prenderlo, ha i buoni rapporti con il Lille, che magari non ti ha dato Botman e puoi sfruttare la cosa. Firmerei per lui, De Ketelaere e un difensore e cercare di capire come sta Kjaer. Poi nelle due tre settimane di mercato provi a prendere degli esuberi di squadre importanti".

Sulla corsia destra il Milan si rinforzerà?

"Sono stato sorpreso dal riscatto di Messias. Secondo me c'è qualcosa di dietro, perché il Milan se vuole prendere qualcun altro a destra vuol dire che sta ipotizzando una cessione, come ad esempio di Saelemaekers, oppure lo prendi e lo dai via dopo".

Un giudizio su Tonali e Bakayoko?

"Adesso il Milan si è accorto che Tonali ha sei sette otto gol tra le corde, lo sta capendo anche lui. Tonali ad inizio stagione giocava play. Ha una fisicità diversa dagli altri, non è imponente ma è molto massiccio ed è difficile spostarlo. Il gol contro la Lazio arriva dalla sua fisicità. Secondo me al Milan stanno valutando anche le condizioni psicofisiche di Bakayoko. Quello vero non può essere quello dell’anno scorso. Ai tempi di Gattuso non era questo".

E su Adli?

"Parlando di francesi e di Milan può essere una sorta di Gourcuff. È molto esile come giocatore, che non è un difetto ma significa anche muoversi con meno fatica e più efficacia. Ha un bel tocco di prima, se giocasse in un 4-3-3 sarebbe una mezzala. Il Milan non deve vivere basando il futuro prossimo su Adli secondo me sarà un giocatore che il Milan deve trattare come ha fatto con Saelemaekers. Devi sperimentarlo, devi adattarlo, devi farlo sbagliare. Se Tonali ha fatto per un anno l’apprendistato, sicuramente lo dovrà fare anche lui. È molto intelligente, mi hanno detto che è molto professionale".

Bennacer che stagione farà?

"A me piace molto come giocatore. La coppia titolare è quella con Tonali anche per compatibilità. Da lui mi aspetto una buona stagione".