È sin da subito riproponibile il tridente dei trequartisti-attaccanti alle spalle di Giroud?

Il Milan ha dominato il Lecce a San Siro: 3-0 secco con le reti di Pulisic, Giroud e Leao. La prestazione dei rossoneri è stata molto positiva, soprattutto nel primo tempo, durante il quale Giroud e compagni hanno creato tantissime occasioni, attaccando con tanti uomini e da tutte le parti, trovando subito due gol prima dell'espulsione di Krstovic, che ha definitivamente chiuso il match già nella prima frazione.

Per la prima volta...

A far la voce grossa in questa prestazione molto offensiva è stata sicuramente la proposta, fatta da Pioli, del 4-2-3-1 con i tre trequartisti-attaccanti Chukwueze, Pulisic e Leao alle spalle dell'unica punta Giroud. Con l'assenza di Loftus-Cheek per squalifica, il tecnico rossonero ha provato per la prima volta dal primo minuto un tridente offensivo puro sulla trequarti, trovando certamente delle belle risposte sotto ogni punto di vista. Basterebbe quasi vedere il tabellino per avere un commento generale: assist di Chukwueze, gol di Pulisic, partita spalancata.

Analisi nel dettaglio

I tre si sono mossi molto bene sin dall'inizio. Chukwueze e Leao, ricevendo spesso il pallone sulla linea laterale, hanno spesso e volentieri puntato gli uomini saltandoli secchi e aprendo gli spazi per gli inserimenti dei compagni; su due di queste occasioni, Pulisic ha segnato il primo gol da fuori area e quasi raddoppiato con un inserimento nell'area piccola. È chiaro che in fase difensiva si perde qualcosa, anche se l'americano ha lottato su molti palloni vaganti in mezzo al campo. In generale, appare una soluzione molto offensiva riproponibile sicuramente a partita in corso o contro le cosiddette piccole; è da amalgamare, chiaramente, contro squadre un po' più forti.