L’infortunio last minute di Marco Sportiello chiama in causa Antonio Mirante nella difesa della porta del Milan domenica, a San Siro, contro la Juventus.

A tal proposito, ne abbiamo parlato telefonicamente in esclusiva con Robert Acquafresca, compagno di squadra del terzo portiere rossonero ai tempi del Bologna, esperienza che lo ha visto allenato anche da Stefano Pioli.

Consoci bene Mirante: è pronto psicologicamente a riavvolgere i guanti e affrontare subito un big match, come quello contro la Juventus?

“Con Antonio conservo tutt’ora un rapporto speciale. La mia risposta è sì. Non era facile fargli gol in allenamento tra l’altro (ride ndr)”.

La sua caratteristica più rilevante?

“L’essere sempre a disposizione del gruppo. Con noi era così e sicuramente è tale anche con il Milan. Non vieni riconfermato in un organico del genere a caso. Se ti tengono e ti rinnovano sempre, un motivo dietro c’è sempre”.

Sei stato allenato da Pioli, sempre nel corso della tua esperienza in Emilia: in quali modalità affronta momenti di difficoltà simili?

“Il mister non si scompone mai di fronte a nessuna potenziale difficoltà. Anzi: se viene “messo alle corde”, è ancora più stimolato. Non snaturerà la sua vocazione offensiva nemmeno senza Maignan, Theo Hernandez e Sportitello. Poi, ragazzi, stiamo parlando del Milan: ha un sacco di altri campioni da schierare! Avete visto che attacco?”.

Hai militato anche nel Cagliari di un emergente Massimiliano Allegri: la sua Juve è da scudetto? La partita contro il Milan di domenica è crocevia decisivo in ottica tricolore?

“Non me ne voglia Allegri, di cui conservo un ottimo ricordo e che secondo me è un grandissimo allenatore, ma - sulla carta - il Milan mi sembra superiore a livello di organico. Inoltre, mi sembra di aver letto che anche la Juve arriverà a San Siro non proprio con tutti i calciatori al meglio. Vedo più i rossoneri da scudetto rispetto ai bianconeri”.