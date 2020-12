ESCLUSIVA MN - Ag. Kalulu: "Contento del debutto. Ci aspettiamo che rimanga a lungo al Milan. Sente la fiducia del mister"

Una settimana per cambiare il destino. Pierre Kalulu fino a giovedì scorso non aveva mai giocato con la maglia del Milan, nemmeno un minuto per il giovane difensore francese, preso a parametro zero in estate dal Lione. Poi diversi infortuni ed esigenze di turnover hanno portato Stefano Pioli a schierarlo in Europa League contro lo Sparta Praga da difensore centrale. Nella cantera del Lione lui ha giocato sia da terzino destro che da centrale, così ha dato vita ad una prova più che positiva in Europa. Tre giorni dopo è arrivato l’esordio in serie A, complice l’infortunio di Matteo Gabbia. Ma Pioli avrebbe potuto inserire Leo Duarte, invece ha puntato sul 20enne francese per affrontare i gialloblù e domani potrebbe giocare titolare contro il Genoa.

L’agente di Kalulu, Eduardo Marinho, ha parlato del momento speciale del difensore ai microfoni di MilanNews.it: “È stato contento del suo debutto in campionato, ma ovviamente triste per il risultato contro il Parma. Pierre è un ragazzo molto ambizioso, vuole vincere ogni partita – ha detto a MilanNews.it - . Sente la fiducia dell'allenatore e di tutto lo staff di Milanello. Se resta al Milan o va via? Nel calcio tutto può accadere, ma ci aspettiamo che rimanga a lungo a Milano, vuole partecipare con il resto della squadra a vincere titoli”.

di Antonio Vitiello