ESCLUSIVA MN - Ag. Rodriguez: “Nessuno come lui sa gestire la palla in difesa”

Un grosso passo in avanti rispetto alla scorsa stagione. Ricardo Rodriguez è cresciuto molto in questo primo scorcio di campionato, e per approfondire la situazione attorno al terzino svizzero del Milan, la redazione di MilanNews.it ha contattato il suo procuratore Gianluca Di Domenico: “Rodriguez insieme ad Alex Sandro della Juve è tra i migliori esterni sinistri d’Italia. Ce ne sono pochi della sua età, del 1992, che sanno gestire la palla come sa fare lui. Non ci dimentichiamo che Ricardo ha giocato due Mondiali, un Europeo, ha più di 150 presenze in Bundesliga, e quasi 70 gare col Milan. Ogni palla difficile lui la fa diventare facile. Ci sono pochi giocatori che hanno queste qualità in Italia, tra l’altro lui sa giocare terzino sinistro ad alti livelli, il centrale nella difesa a tre, e l’esterno nella difesa a cinque, per questo credo che meriti tanto rispetto da parte di tutti. Non è mai stato vero che la vecchia e nuova dirigenza volevano mandare via Rodriguez. Il club lo stima tantissimo, perché è un giocatore da Milan. Ha tanta esperienza in campo Europeo, parla il suo curriculum, non ci inventiamo le statistiche. Ad oggi in Italia in pochi vantano due Mondiali a 25 anni. E’ molto serio e da tutto per la sua maglia, e tante volte ha stretto i denti per giocare proprio perché farà di tutto per sostenere il Milan e il suo allenatore”.