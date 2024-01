esclusiva mn - Albertosi: "Ora è tutto un altro Milan. Mercato? La squadra è forte così"

Il Milan a Udine ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva in campionato, in generale il quinto risultato utile consecutivo. Un buon momento, almeno in Serie A, per i rossoneri che ora guardano con maggiore fiducia ai prossimi mesi. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex portiere rossonero Ricky Albertosi. Le sue parole.

Il Milan attuale ha definitivamente abbandonato gli spauracchi della crisi autunnale?

“Secondo me sì. Ora è tutto un altro Milan. C’è più convinzione, più voglia di far bene, di consolidare il posto in Champions. Inoltre, se dobbiamo dire le cose come stanno, i rossoneri avevano il girone europeo più impegnativo quest’anno: anche a livello mentale, sono state investite più energie”.

Ti ha convinto il mercato invernale rossonero sin qui?

“Sì, perché chi voleva andare via è stato accontentato, mentre si è fatto di necessità-virtù riprendendo Gabbia. Terracciano? Lo conosco un po’ meno, ma sono curioso. Io poi penso che il vero mercato sarà in estate”.

Fatto su misura per un’ipotetica squadra nuovamente di Pioli o di un altro allenatore?

“Sotto questo aspetto sono sempre un po’ perplesso. Non capisco come si possa pensare che Pioli non sia l’allenatore giusto per il Milan attuale. Quest’anno sta facendo benissimo. Con una rosa tutta nuova, sta proponendo un calcio davvero interessante”.

Quale deve essere l’obiettivo stagionale del Diavolo?

“Secondo me la qualificazione in Champions è più che sufficiente. Non c’è da dare nulla per scontato nell’attuale campionato. Il livello si è alzato, si gioca praticamente sempre. L’Europa League? Non diamo per scontato che il Milan debba essere la favorita numero uno a tutti i costi. Ci sono squadre molto competitive anche lì. Bisogna analizzare i fattori per quello che realmente sono”.

Da ex portiere: il tuo punto di vista rispetto al caso Maignan?

“Anche a me, a volte, ne dicevano di tutti i colori dietro alla porta. Ha fatto molto bene a arrabbiarsi per quanto accaduto, perché non è sopportabile. Ora la palla passa alla Federazione: sono loro che devono prendere provvedimenti seri, per porre definitivamente fine a questo tipo di situazioni”.

Il calciatore del Milan che ti ha convinto di più, sin qui?

“Magari stupirò tutti, però vi ricordate che cosa si diceva, nemmeno un mese fa, su Jovic? Ultimamente ha risolto tante partite. Secondo me è stato fatto un acquisto molto azzeccato, per giunta all’ultimo minuto. Per questo non penso che il Milan debba fare chissà che cosa sul mercato. La squadra è forte così”.