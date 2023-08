esclusiva mn - Aldegani: "Maignan tra i più forti al mondo. Un errore cedere De Ketelaere"

Per commentare l’attualità in rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Gabriele Aldegani, portiere del Milan tra il 1995 e il 1997. Ecco le sue parole:

Come commenti il nuovo corso del Milan, all’insegna del mercato compiuto?

“Per me la proprietà ha deciso di adottare un sistema, completamente diverso e contrapposto rispetto al passato. Si è scelto di puntare su un algoritmo che individua direttamente lui i calciatori. È un segno di modernità”.

Ci hanno lasciato le penne il tuo amico Maldini e Massara…

“Mi spiace molto per Paolo. La si può pensare come si vuole, però quello che hanno fatto lui e Massara per il Milan attuale è linfa vitale. Loro hanno posto le basi di un corso destinato a decollare”.

Che tipo di Pioli ti aspetti in riferimento al rapporto con il nuovo corso?

“Pioli ne ha affrontati a centinaia di nuovi corsi! Lui non cambia: la gestione del gruppo nel quotidiano e la cura dei dettagli che ha nel lavoro è maniacale. Non mi aspetto un Pioli diverso sotto questo punto di vista”.

A tuo avviso è Maignan il più forte portiere del mondo?

“Ha fatto vedere cose molto importanti. Per me è tra i più forti del mondo, questo sì”.

E con Sportiello il parco portieri rossonero è altamente al completo?

“Sì, secondo me è stato preso un secondo più che degno di nota, un titolare di fatto. Sotto questo aspetto non c’è algoritmo che tenga: la storia dei portieri del Milan era e resterà sempre la medesima gloriosa di sempre”.

Il Milan è al completo così o, a tuo avviso, ha altri colpi in canna?

“Secondo me potrebbero prendere ancora qualcuno. Dipende dalle richieste che Pioli ha e dalla nuova proprietà, se sarà intenzionata a assecondarlo o meno”.

Cederesti De Ketelaere all’Atalanta?

“No, per me il Milan commetterebbe un errore. Ci sono giocatori che hanno bisogno di intere stagioni per ambientarsi e lui è uno di questi. De Ketelaere ha grandissimo talento. Almeno un’altra stagione di fiducia la merita”.

Con chi si contenderà lo scudetto il Milan?

“Sì, secondo me il Milan lotterà per lo scudetto fino alla fine. E sarà un campionato molto equilibrato, in cui i rossoneri se la vedranno con il Napoli, l’Inter e la Lazio”.

Possibili sorprese?

“Secondo me Atalanta e Fiorentina. Hanno costruito due ottimi organici, in grado di dare filo da torcere a chiunque”.