esclusiva mn - Arrigoni: "Curioso di vedere Chukwueze e Pulisic. Ecco perché il Milan non parte in pole per lo Scudetto"

vedi letture

Riguardo alla prima sfida ufficiale del Milan in campionato contro il Bologna, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Daniele Arrigoni, tecnico degli emiliani nella stagione 2007-2008.

Quali insidie nasconde al Milan la sfida al Dall’Ara contro il Bologna?

“Per me non è mai facile giocare in quello stadio. In questa fase però tutti hanno le gambe pesanti. So come lavora Pioli con il suo staff: ha caricato molto i suoi, per poterne avere di più nei mesi in divenire, quando gli altri tendono a mollare”.

Sotto quali aspetti Thiago Motta potrebbe contrastare tatticamente Pioli?

“Mi piace come allenatore, ma il Bologna è inferiore al Milan. Gli emiliani hanno inoltre perso molto con il mercato. Deve subito partite con intensità e metterla su quel piano”.

A proposito di mercato Milan: il neo-acquisto che ti incuriosisce di più?

“Posso citarne due? Dico Chukwueze e Pulisic. Sono molto curioso di vederli in Serie A”.

Da allenatore: il Milan è tecnicamente e tatticamente a posto così?

“No, perché è vero che hanno preso Okafor, ma occorre un’altra prima punta. Okafor è più un attaccante esterno”.

Poni i rossoneri favoriti per lo scudetto?

“No, per me le favorite sono Napoli, Inter e Juve. Occhio anche alla Lazio”.

Per quali ragioni la squadra di Pioli non parte in pole?

“I rossoneri hanno fatto una rivoluzione totale. È vero che Stefano (Pioli ndr), che conosco molto bene, si adatta subito a tutto e cambia tatticamente qualsiasi cosa in modo imprevedibile, ma gli occorre tempo. È una base giovane, pensata per vincere e dominare sul lungo termine, non subito”.

Lo hai conosciuto personalmente: un tuo ricordo di Carlo Mazzone?

“Per me, con il suo modo di fare, ha contributo a cambiare il ruolo dell’allenatore in Italia a livello di immagine, aiutando tutta la categoria. Non ero purtroppo al corrente della sua grave situazione di salute. Sono profondamente dispiaciuto. Ha dato tanto al calcio italiano”.