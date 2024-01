esclusiva mn - Bagnoli: "Milan, tanti tavoli aperti per la difesa, l'attacco in estate. Scudetto? Può provarci"

vedi letture

Il Milan si trova saldo al terzo posto in classifica: la distanza da quelli davanti è troppo ampia, il vantaggio sugli inseguitori è abbastanza rassicurante: bisognerà confermarsi per ottenere il posto in Champions e allo stesso tempo giocarsela in Europa League. In tutto questo la dirigenza è al lavoro sul mercato. La redazione di MilanNews.it ha intervistato Andrea Bagnoli, procuratore sportivo e intermediario di mercato. Le sue parole.

Il Milan effettuerà colpi in entrata fronte difesa entro la fine del mercato di gennaio?

“Secondo me sì. Ci sono diversi tavoli esplorativi aperti. Soprattutto per quanto riguarda il versante estero”.

In attacco invece?

“Sotto quell’aspetto, i rossoneri sono vigili su alcune situazioni. Ma si guarda più all’estate”.

Specie nel periodo pre-natalizio ha tenuto banco il futuro di Pioli sulla panchina del Milan nella prossima stagione. Ti risulta che il Diavolo abbia avuto contatti concreti con Conte?

“Conte è un allenatore big, la cui situazione non può essere monitorata soltanto dal Milan, ovviamente. Per aspettative e idee riguardanti la costruzione futura della squadra rossonera che sarà, al momento è complicato fare qualsiasi tipo di previsione”.

Pulisic ha ragione ad includere anche il Milan tra le favorite per lo scudetto?

“Secondo me sì. Si compie un grave errore a considerare il campionato chiuso esclusivamente tra Inter e Juventus in questa fase. Il Milan, ora, ha meno impegni. Può sicuramente provarci”.

Qual è stata la causa dei tanti infortuni che hanno travolto la squadra di Pioli negli ultimi mesi?

“Sono nel calcio da tanti anni e sono giunto a una conclusione, molto semplice: dipende realmente delle annate. Ci sono alcune stagioni in cui hai zero problemi, altre in cui ne riscontri di maggiori. Detto ciò, sarebbe sbagliato attribuire ogni colpa a Pioli”.

Hai parlato di un Milan con meno impegni, che - tuttavia - dovrà fronteggiare l’Europa League. Quali obiettivi può porsi in questa competizione?

“Non è il palcoscenico della Champions, però il Milan può ambire ad arrivare fino in fondo. Come dicevamo prima, i rossoneri hanno il dovere di provarci, costruendo e amalgamando una buona base di giovani per il domani”.