esclusiva mn - Bargiggia: "Mercato del Milan sorprendente in positivo. Cardinale ha una strategia ben precisa"

Il giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it per commentare e analizzare la sessione estiva di trattative sostenuta dai rossoneri: "Definire estremamente positivo il mercato del Milan che si è appena concluso sembra un esercizio fin troppo facile... Io lo definirei 'sorprendente', ma sorprendente per chi, alla fine dell'ultima stagione, era rimasto molto scettico, si strappava i capelli e versava lacrime amare per questo cambio di strategia totale, per i saluti a Maldini e Massara e per la cessione di Tonali. Personalmente non ero sorpreso, anzi: dicevo che si intravedeva un cambio netto di strategia rispetto al nostro calcio, che ha dinamiche un po' provinciali, un po' conservatore, col direttore sportivo classico, con l'allenatore tenuto ai margini o quasi delle operazioni di mercato, che seguisse più delle logiche nazional-popolari a furor di popolo. Il Milan di Cardinale ha fatto il contrario: ha impostato una strategia ben precisa, lo ha fatto capire: si tratta di una organizzazione di gruppo con il ruolo dell'allenatore centrale. E la cessione di Tonali è servita per finanziare parte del mercato con un susseguente sforzo economico da parte della proprietà. Ciò è stato possibile grazie al bilancio 22-23 del club rossonero estremamente positivo, grazie a qualche stipendio risparmiato e a qualche cessione.

Sulla punta arrivata alla fine: "Sono stati 10 acquisti: forse non è arrivata la ciligiena Taremi. Lo aveva chiesto Pioli, ma in extremis, dimostrando una volontà di ferro, il Milan ha preso Jovic a titolo gratuito: giusto provare a vedere se la punta dovesse rilanciarsi. Il Milan ha saputo dare il colpo di coda, rialzandosi anche nell'ultimo giorno, con alcune cessioni peso come quelle di Origi e Ballo-Touré. Mercato molto molto positivo, sorprendente in positivo. 10 acquisti, squadra rinforzata soprattutto sul fronte offensivo, con Pulisic e Chukwueze che sono dei lussi; cifre non folli per i cartellini, massimo 20 milioni per il trasferimento, massimo 4 milioni per gli stipendi. Mercato positivo, con una unica pecca, anche se siamo in piena globalizzazione: un solo italiano, niente risorse per Spalletti".