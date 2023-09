esclusiva mn - Battistini: "Questo derby non è crocevia per lo scudetto. Pulisic quello che mi ha colpito di più"

vedi letture

Il derby di Milano è alle porte. Inter e Milan si incroceranno per la prima volta in questa stagione e lo faranno da prime della classe, solitarie, e a punteggio pieno. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Sergio Battistini, doppio ex: al Milan tra l'80 e l'85, in nerazzurro tra il '90 e il '94. Le sue parole.

L’imminente derby di Milano costituisce già un mini-crocevia per lo scudetto?

“No, sono contrario a questa tesi. Mancano davvero troppe partite. C’è praticamente un mondo tra questa partita e il ritorno!”.

Il Milan ci arriva leggermente più acciaccato: Kalulu in dubbio e Tomori squalificato…

“Io penso che in una squadra come il Milan non esistano alternative. Se non gioca un determinato calciatore, ne subentra un altro di altrettanto livello: Kjaer, Pellegrino, Jovic e Okafor, per esempio. Questo sia per quanto riguarda i rossoneri, sia l’Inter. Hanno rose complete e profonde”.

Ti hanno colpito i fischi da parte di alcuni tifosi ai danni di Donnarumma in occasione di Italia-Ucraina?

“Sono situazioni ricorrenti nel calcio. Il mio pensiero è che però, quando gioca la Nazionale, non bisogna pensare a tifare la propria squadra del cuore, bensì la maglia azzurra. Quello che è accaduto con i club non dovrebbe contare”.

Il neo-acquisto del Diavolo che ti ha stupito maggiormente?

“Un po’ tutti. Se devo scegliere, dico Pulisic. Mi piace sia tra le linee, sia seconda punta, sia sulla fascia. Ottimo acquisto”.

Oltre a Milan e Inter, chi pensi potrà lottare per lo scudetto?

“Per me se la giocano alla pari le due milanesi, insieme a Napoli e Juve. È l’idea che mi sono fatto dopo queste prime partite. Ma tutto può ancora cambiare”.