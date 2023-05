ESCLUSIVA MN - Begovic: "Maignan portiere top, Leao può diventare un giocatore di classe mondiale"

MilanNews.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Asmir Begovic, portiere del Everton che ha vestito la maglia del Milan per cinque mesi nel 2020. Ecco le sue parole:

Ciao Asmir, chi è il giocatore che più è migliorato in questi ultimi 3 anni e mezzo?

"Direi Saelemaekers, che è cresciuto tantissimo. Magari avrà avuto qualche alto e basso ma si vedeva già che aveva il potenziale e il talento per diventare un giocatore molto forte. La visione del Milan prendendo me, Ibra, Simon Kjaer e poi Giroud era quella di avere 4-5 veterani proprio per aiutare i più giovani."

Mike Maignan è lassù con i tuoi ex colleghi ai tempi del Chelsea e Milan Thibaut Courtois e Gigio Donnarumma?

"Mike è un portiere top, si è stabilito come uno dei migliori in Europa e al mondo attualmente. Magari Gigio e Thibaut stanno giocando a questi livelli da più tempo però Mike sta venendo... Grazie alle sue prestazioni ogni settimana ha aiutato il Milan ad avere così tanto successo."

Rafa Leão ha sempre avuto un talento enorme ma forse gli mancava continuità...

"Rafa era giovanissimo ai miei tempi del Milan. Aveva doti incredibili e faceva già vedere il suo potenziale, ma a sprazzi. Ora però ha trovato quella continuità di rendimento e sta dimostrando a tutti che ha il talento e il potenziale per essere un giocatore di classe mondiale"