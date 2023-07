ESCLUSIVA MN - Beretta: "Milan, prendi Frattesi. CDK? L'unica soluzione per rilanciarlo è darlo in prestito"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

In merito ad alcuni giovani del Milan e al mercato del club rossonero, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Mario Beretta, ex Responsabile del Settore Giovanile milanista. Ecco le sue parole:

Conosce personalmente e calcisticamente Pobega: a suo giudizio gli conviene restare in rossonero, anche da riserva?

“Assolutamente sì. Pobega ha dimostrato di essere un giocatore affidabile per Pioli”.

Gabbia e Maldini invece?

“Fossi nel Milan ne manterrei la proprietà del cartellino, ma li manderei a giocare: hanno bisogno di minutaggio”.

A ormai due settimane di distanza: l’ha colpita la dinamica che ha portato alla cessione di Tonali?

“Francamente sì, perché - se vuoi competere sia a livello nazionale, sia a livello internazionale - non puoi permetterti di privarti di uno come lui”.

A suo giudizio quale giocatore il Milan dovrebbe prendere subito?

“Prima di risolvere la questione centravanti, io penserei a fortificare il centrocampo e farei il possibile per prendere Frattesi”.

I rossoneri devono consentire un’altra chance a De Ketelaere?

“Io penso che l’unica soluzione per rilanciare De Ketelaere sia darlo in prestito e farlo giocare. Non vedo altri orizzonti plausibili”.