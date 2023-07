esclusiva mn - Bergossi: "Il Milan potrebbe ancora prendere una punta giovane. De Ketelaere troppo timido per il Milan"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il procuratore sportivo e intermediario Alberto Bergossi che ha dato il suo punto di vista in merito allo scoppiettante mercato del Milan e non solo. Dopo Okafor e Chukwueze, i rossoneri sono a un passo anche da Yunus Musah per il centrocampo. Le parole di Bergossi.

Il mercato in entrata del Milan rifiaterà per un po’?

“Non penso più di tanto. A me risulta che il Milan voglia fare ancora qualcosa a livello di opportunità a centrocampo. Inoltre, dopo Okafor, potrebbero prendere una nuova prima punta giovane”.

L’acquisto che a tuo avviso inciderà maggiormente?

“Il Milan ha preso tutti calciatori giovani, di ottimo livello, già con esperienza internazionale. È l’insieme che fa la differenza”.

C’è il rischio che qualcuno di loro paghi lo “scotto” derivato dall’impatto con il tatticismo della Serie A?

“Secondo me no. Inoltre mi risulta che due dei quattro presi erano già monitorati da Maldini e Massara, quindi si tratta di profili ben studiati a tavolino da tempo, anche in termini di personalità”.

È un mercato abbandonate dettato dal fatto che la proprietà volesse trasmettere un messaggio di rottura netta con il passato?

“Sicuramente è un mercato in cui la proprietà intende dimostrare di voler investire sul Milan e sul nuovo parco dirigenti. Inoltre c’è l’intento di migliorare i risultati della scorsa stagione, non proprio esaltanti”.

Cosa faranno i rossoneri con De Ketelaere?

“Secondo me lo daranno via in prestito con diritto di riscatto. È troppo timido in termini di personalità per vestire la maglia del Milan in questa fase storica, con l’attuale organico”.